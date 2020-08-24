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Жители Пекина получат купоны на походы в кино

Главная Китай
Новосибирск
15:24 24 Августа 2020
китай, кино, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
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Пекин предлагает своим жителям купоны на посещение кинотеатров на сумму 10 млн юаней (около $1,4 млн). Эта мера призвана оживить кинорынок, пострадавший от эпидемии COVID-19, сообщает «Синьхуа».

Кинозрители могут получить купоны до 16 ноября этого года через официальный аккаунт Beijing Culture-easy Card в соцсети WeChat и использовать их на нескольких крупных платформах продажи билетов в кино.

Местные власти объявили в субботу об этом шаге, который призван возродить энтузиазм потребителей к кинотеатрам. Театры в Пекине возобновили свою работу 24 июля после многомесячного закрытия на фоне эпидемии.

Пекин также проведет специальные показательные мероприятия, как онлайн, так и оффлайн, во время Пекинского международного кинофестиваля, который стартовал в субботу.

Фото: сайт «Синьхуа»

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