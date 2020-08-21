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Панда Чжима избрана символом Универсиады-2021

Главная Китай
Новосибирск
14:10 21 Августа 2020
китай, универсиада, панда
Автор: Sibnovosti.ru
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Большая панда Чжима стала символом Всемирной летней универсиады 2021 года. Соревнования пройдут в китайском городе Чэнду, сообщает «Жэньминь жибао».

Чжима (по-китайски «кунжут») из базы по разведению больших панд в Чэнду стала талисманом после всемирного голосования. Она получила звание «Жунбао» («сокровище Чэнду»). Одновременно была запущена всемирная прямая трансляция панды для китайских и зарубежных фанатов.

Ранее Чжима и три другие большие панды стали кандидатами на талисман этого спортивного мероприятия. Видео с ее участием в конкурсе было представлено на официальном сайте Универсиады и платформах ведущих социальных сетей в стране и за рубежом. Голосование активно освещалось около ста СМИ, а китайские и зарубежные пользователи интернета активно голосовали.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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