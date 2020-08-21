Панда Чжима избрана символом Универсиады-2021

Большая панда Чжима стала символом Всемирной летней универсиады 2021 года. Соревнования пройдут в китайском городе Чэнду, сообщает «Жэньминь жибао».

Чжима (по-китайски «кунжут») из базы по разведению больших панд в Чэнду стала талисманом после всемирного голосования. Она получила звание «Жунбао» («сокровище Чэнду»). Одновременно была запущена всемирная прямая трансляция панды для китайских и зарубежных фанатов.

Ранее Чжима и три другие большие панды стали кандидатами на талисман этого спортивного мероприятия. Видео с ее участием в конкурсе было представлено на официальном сайте Универсиады и платформах ведущих социальных сетей в стране и за рубежом. Голосование активно освещалось около ста СМИ, а китайские и зарубежные пользователи интернета активно голосовали.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»