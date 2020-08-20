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В Китае купоны посвятили юбилею Запретного города

Главная Китай
Новосибирск
13:45 20 Августа 2020
китай, юбилей, банкнота
Автор: Sibnovosti.ru
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Выпущен набор юбилейных купонов, посвященных 600-й годовщине основания Запретного города в Пекине. Об этом сообщило «Международное радио Китая».

На лицевой стороне купона изображен зал высшей гармонии («Тайхэдянь») на фоне вида на весь императорский комплекс с высоты птичьего полета. На обратной - один из драконов, украшающих стену девяти драконов («Цзюлунби»), расположенную во внутреннем дворе за воротами императорского величия («Хуанцзимэнь»).

Купоны были выпущены совместно дворцом-музеем Гугун и «Китайской корпорацией печатания банкнот и чеканки монет».

В этом году исполняется 600 лет со дня основания Запретного города - императорского дворца династий Мин (1368-1644 годы) и Цин (1644-1911). Музей Гугун был создан на его основе в 1925 году.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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