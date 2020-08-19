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Китайские изобретения покажут в Гуандуне

Главная Китай
Новосибирск
12:28 19 Августа 2020
китай, выставка, изобретение
Автор: Sibnovosti.ru
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С 19 по 21 ноября 2020 года в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая пройдет 24-я Всекитайская выставка изобретений. Об этом сообщает «Синьхуа».

Выставка организована Китайской ассоциацией изобретений, Деловым советом БРИКС, управлением науки и технологий провинции Гуандун и провинциальной Ассоциацией науки и технологий. Она представит изобретения из областей цифровой экономики, здравоохранения, энергосбережения, охраны окружающей среды, высокотехнологичного интеллектуального производства, биотехнологии, новых материалов, новых источников энергии и информационных технологий нового поколения.

На выставке будут созданы демонстрационные зоны по таким темам, как высокотехнологичное интеллектуальное производство, биомедицина и биофармацевтика, «умный» дом, энергосбережение и охрана окружающей среды. Во время проведения выставки будут продвигаться трансформация и индустриализация изобретений с помощью развития инновационных финансовых услуг.

Фото: страница «Синьхуа Новости» в соцсети «ВКонтакте»

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