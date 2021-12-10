Организация сервисов проведения безналичной оплаты от банка "Тинькофф"

Уже давно канули в лету те прекрасные времена, когда поход в магазин совершался с тугой пачкой бумажных рублей в кармане. Сегодня любая сумма денег помещается в кредитной карточке или мобильном приложении. Доля безналичных расчётов постоянно растёт, а также растёт доле покупок в интернете, которые по определению оплачиваются по безналичному расчёты. Большинство банков России уже давно освоили работу через сервися приема безналичных платежей. Однако далеко не каждый из них способен обеспечить своих клиентов полным спектром платёжных инструментов, аппаратных и программных решений, которые бы полностью соответствовали характеристикам современного бизнеса, который ориентирован на обслуживание клиентов с максимальным охватом способов оплаты.

Банк «Тинькофф» обеспечивает компании, имеющие счета в банке полным набором инструментариев, которые позволяют создать гибкую, современную систему оплаты товаров и услуг на все случаи: от оплаты банковскими картами до организации онлайн – касс.

Системы платежей от банка «Тинькофф» — надёжная система организации денежного потока

Для своих клиентов банк «Тинькофф» предоставляет такие услуги при организации системы платежей:

Организация корпоративного эквайринга при приёме оплаты за товары и услуги от физических лиц. Банк поможет организовать торговую точку в онлайн или оффлайн торговле, а также поможет организовать учёт денежного потока при доставке товаров;

Банк поможет организовать торговый эквайринг для любых типов торговых или сервисных организаций — от большого торгового центра до маленького кафе на окраине. При этом терминал может быть предоставлен абсолютно бесплатно;

Организация онлайн – кассы. Актуально для популярного тренда — интернет торговле. С помощью «Тинькофф» теперь каждый предприниматель может с минимальными расходами создать свой высокофункциональный интернет – магазин с эффективной и надёжной системой оплаты за товары;

Создание системы оплаты за товары по QR-коду. Актуально для больших магазинов со значительным объёмам оборота и большим количеством товаров, когда требуется моментальная идентификация товара и такая же моментальная оплата.

Все системы оплаты, поставляемые банком «Тинькофф» предполагают невероятно быстрое движение средств по счёту, доступ к большому количеству онлайн – инструментов, удобное управление системой через личный кабинет пользователя.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Фото: АО "Тинькофф Банк"