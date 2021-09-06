Если вы давно занимаетесь индивидуальной предпринимательской деятельностью или только хотите организовать свой бизнес, то рано или поздно перед вами встанет непростой вопрос: где взять деньги для стартового капитала или как воплотить в жизнь новые бизнес-проекты, не имея на это никаких средств?

Реалии современной экономики таковы, что достичь конкурентного преимущества можно только за счет дополнительных финансовых вливаний извне, а учитывая, что индивидуальные предприниматели часто ограничены в деньгах и не могут осваивать новые направления деятельности, участвовать в тендерах и пополнять оборотные средства за счет внутренних ресурсов, в таком случае выходом может стать кредит для малого бизнеса онлайн, с помощью которого можно получить необходимую сумму денег для ведения частной бизнес-деятельности.

В рамках программ, которые предлагают банки, можно получить как беззалоговый, так и залоговый кредит в виде овердрафта, не возобновляемой или возобновляемой кредитной линии, разовый кредит или кредит под определенный бизнес-план.

Причем ставки по таким программам на порядок ниже тех, по которым банки выдают кредиты для физических лиц, а все расходы, связанные с оформлением и погашением кредита, индивидуальный предприниматель может отнести к расходной части, уменьшив тем самым налогооблагаемую часть своих доходов.

Заручившись кредитной поддержкой от банка, можно начать собственную бизнес-деятельность, не имея средств для стартового капитала, или добиться конкурентного преимущества, заняв высокодоходный сегмент рынка за счет увеличения объемов сбыта или модернизации производства.

Несмотря на то, что кредиты помогают решить целый ряд проблем, связанных с ведением индивидуальной предпринимательской деятельности, заручиться финансовой поддержкой от банка не всегда бывает легко, что обусловлено в первую очередь тем, что кредиторы выдвигают слишком жесткие требования к потенциальным заемщикам.

Как и где можно получить лучший кредит для малого бизнеса онлайн?

Если вы хотите своевременно получить финансовую помощь для ведения бизнеса на самых оптимальных условиях и избежать многих ошибок, которые допускают индивидуальные предприниматели при заключении кредитного договора, вам стоит сразу обратиться за помощью в Тинькофф Банк. И все, что вам нужно будет для этого сделать – это заполнить онлайн-заявку на нашем сайте.

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