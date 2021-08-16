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В Новосибирске отремонтировали дорогу на стыке трех трасс

Главная Экономика
Новосибирск
12:07 16 Августа 2021
ремонт, дорога, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске привели в нормативное состояние участок ул. Красина. Он связывает три оживленные городские магистрали - ул. Фрунзе, ул. Кошурникова и пр. Дзержинского.

Протяженность отремонтированного участка составляет около 1 км. Ранее он находился в аварийном состоянии.

Работы провело ООО «Новосибдорстрой». Как уточнил пресс-центру мэрии руководитель компании Намид Магомедов, новый асфальт уложили на двух отрезках улицы – от ул. Кошурникова до ул. Гоголя и от пр. Дзержинского до ул. Николая Островского. По сообщению городской администрации, ремонт обошелся в 15,5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине июля этого года в Новосибирской области распределили 600 млн руб., направленных в регион на дорожный ремонт из резервного фонда федерального правительства. 300 млн руб. получило ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», Новосибирск - 281 млн руб., Бердск – 18 млн руб.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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