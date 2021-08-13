13 августа
Новосибирск
погода +17 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Власти Новосибирска продают недвижимость в Октябрьском районе

Главная Экономика
Новосибирск
13:30 13 Августа 2021
аукцион, здание, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэрия Новосибирска выставила на продажу муниципальную недвижимость в Октябрьском районе. Ее общая площадь составляет 1,8 тыс. кв. м.

Помещения расположены в комплексе зданий на ул. Пролетарской, 167. Всего их шесть, они выставлены на аукцион отдельными лотами. Суммарная стартовая цена всех объектов недвижимости составляет 53,4 млн руб.

Согласно различным базам данных, на этих площадях базировалось муниципальное «Дорожно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района». Сейчас, как указывает электронный справочник 2ГИС, там работает несколько фирм. Аукцион назначен на 15 сентября 2021 года.

Как  писали Sibnovosti.ru, в мае этого года новосибирская мэрия объявила о предстоящей продаже нескольких крупных объектов. В их числе, недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной и комплекс зданий на ул. Декоративный питомник.

Фото: «Яндекс. Карты»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» получил право на строительство школы в Новосибирске

РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» получил право на строительство школы в Новосибирске

12 Августа 2021 г.
Старое здание школы №54 было снесено
Новости Новосибирска: Допсредства поделят на трассу Абдулино – Бугуруслан и обход Оренбурга

Допсредства поделят на трассу Абдулино – Бугуруслан и обход Оренбурга

11 Августа 2021 г.
Оренбургская область получит еще 700 млн рублей на дорожные работы
Новости Новосибирска: ФИПС откроет филиал в Новосибирске

ФИПС откроет филиал в Новосибирске

11 Августа 2021 г.
Его сотрудники уже прошли программу подготовки
Новости Новосибирска: Доходы новосибирского областного бюджета выросли почти на треть

Доходы новосибирского областного бюджета выросли почти на треть

9 Августа 2021 г.
В правительстве региона подвели итоги первого полугодия
Новости Новосибирска: В Первомайском районе Новосибирска застроят участок у Бердского шоссе

В Первомайском районе Новосибирска застроят участок у Бердского шоссе

6 Августа 2021 г.
Утверждены условия двух масштабных инвестпроектов
Новости Новосибирска: В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

4 Августа 2021 г.
Участок находится в Маслянинском районе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: У «Сибири» две «сухие» победы подряд на хоккейном Мемориале Ромазана

У «Сибири» две «сухие» победы подряд на хоккейном Мемориале Ромазана

11 Августа 2021 г.
На этот раз новосибирцы разгромили «Амур»
Новости Новосибирска: В Новосибирске благоустроят сквер Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске благоустроят сквер Сибиряков-Гвардейцев

12 Августа 2021 г.
Горожане могут принять участие в обсуждении концепции
Новости Новосибирска: «Сибирь» стартовала в Мемориале Ромазана с победы над казанцами

«Сибирь» стартовала в Мемориале Ромазана с победы над казанцами

10 Августа 2021 г.
Лучшим игроком матча был признан вратарь новосибирцев Антон Красоткин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru