Власти Новосибирска продают недвижимость в Октябрьском районе

Мэрия Новосибирска выставила на продажу муниципальную недвижимость в Октябрьском районе. Ее общая площадь составляет 1,8 тыс. кв. м.

Помещения расположены в комплексе зданий на ул. Пролетарской, 167. Всего их шесть, они выставлены на аукцион отдельными лотами. Суммарная стартовая цена всех объектов недвижимости составляет 53,4 млн руб.

Согласно различным базам данных, на этих площадях базировалось муниципальное «Дорожно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района». Сейчас, как указывает электронный справочник 2ГИС, там работает несколько фирм. Аукцион назначен на 15 сентября 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года новосибирская мэрия объявила о предстоящей продаже нескольких крупных объектов. В их числе, недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной и комплекс зданий на ул. Декоративный питомник.

Фото: «Яндекс. Карты»