РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» получил право на строительство школы в Новосибирске

ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» займется строительством здания школы №54 в центре Новосибирска. О результатах соответствующего конкурса сообщили в мэрии.

По данным начальника департамента строительства и архитектуры городской администрации Алексея Кондратьева, стоимость контракта составляет 129,8 млн руб. Он предполагает разработку котлована, возведение стен здания и т. д.

При этом общая сметная стоимость строительства в ценах на третий квартал 2019 года составляет 443,34 млн руб. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию до сентября 2023 года.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года начался снос здания школы №54 на ул. Крылова. Оно было построено в 1935 году. Конкурс по выбору подрядчика для строительства был объявлен в июле этого года.

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