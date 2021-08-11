11 августа
Новосибирск
погода +20 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Допсредства поделят на трассу Абдулино – Бугуруслан и обход Оренбурга

Главная Экономика
Новосибирск
12:13 11 Августа 2021
дорога, средства, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Оренбургская область получит дополнительные средства на ремонт дорог. 700 млн рублей из резервного фонда федерального правительства направят на два объекта.

Один из них - трасса, соединяющая Абдулино и Бугуруслан. Работа там ведется с 2019 года. Как отметили в правительстве Оренбургской области, это основная транспортная артерия для подъезда к 20 населенным пунктам. Кроме того, автодорогой Абдулино – Бугуруслан пользуется транзитный транспорт, двигающийся от федеральной трассы Казань – Оренбург в сторону Самары.

Второй объект - обход города Оренбурга, который ремонтируется с 2018 года.

«Дорога стала по сути внутренней для Оренбурга и является альтернативным путем выезда на городскую улично-дорожную сеть для автомобилистов, которые проживают в микрорайонах Северного жилого массива», - говорится в сообщении официального сайта региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Оренбургской области отремонтировали два участка федеральной трассы, ведущей к границе с Казахстаном. Их общая протяженность составляет 24 км. Один из участков расположен близ Соль-Илецка, второй - близ населенных пунктов Угольное и Возрождение.

Фото: официальный сайт Оренбургской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: ФИПС откроет филиал в Новосибирске

ФИПС откроет филиал в Новосибирске

11 Августа 2021 г.
Его сотрудники уже прошли программу подготовки
Новости Новосибирска: Доходы новосибирского областного бюджета выросли почти на треть

Доходы новосибирского областного бюджета выросли почти на треть

9 Августа 2021 г.
В правительстве региона подвели итоги первого полугодия
Новости Новосибирска: В Первомайском районе Новосибирска застроят участок у Бердского шоссе

В Первомайском районе Новосибирска застроят участок у Бердского шоссе

6 Августа 2021 г.
Утверждены условия двух масштабных инвестпроектов
Новости Новосибирска: В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

4 Августа 2021 г.
Участок находится в Маслянинском районе
Новости Новосибирска: Новосибирская область – первая в СФО по обороту розничной торговли на душу населения

Новосибирская область – первая в СФО по обороту розничной торговли на душу населения

4 Августа 2021 г.
В топ-3 также Красноярский край и Республика Хакасия
Новости Новосибирска: Строительство новосибирского центра единоборств обойдется в 850 млн рублей

Строительство новосибирского центра единоборств обойдется в 850 млн рублей

3 Августа 2021 г.
Проект планируется реализовать в рамках ГЧП
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Сибирь» стартовала в Мемориале Ромазана с победы над казанцами

«Сибирь» стартовала в Мемориале Ромазана с победы над казанцами

10 Августа 2021 г.
Лучшим игроком матча был признан вратарь новосибирцев Антон Красоткин
Новости Новосибирска: Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

6 Августа 2021 г.
Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку
Новости Новосибирска: У «Сибири» две «сухие» победы подряд на хоккейном Мемориале Ромазана

У «Сибири» две «сухие» победы подряд на хоккейном Мемориале Ромазана

11 Августа 2021 г.
На этот раз новосибирцы разгромили «Амур»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru