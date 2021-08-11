Допсредства поделят на трассу Абдулино – Бугуруслан и обход Оренбурга

Оренбургская область получит дополнительные средства на ремонт дорог. 700 млн рублей из резервного фонда федерального правительства направят на два объекта.

Один из них - трасса, соединяющая Абдулино и Бугуруслан. Работа там ведется с 2019 года. Как отметили в правительстве Оренбургской области, это основная транспортная артерия для подъезда к 20 населенным пунктам. Кроме того, автодорогой Абдулино – Бугуруслан пользуется транзитный транспорт, двигающийся от федеральной трассы Казань – Оренбург в сторону Самары.

Второй объект - обход города Оренбурга, который ремонтируется с 2018 года.

«Дорога стала по сути внутренней для Оренбурга и является альтернативным путем выезда на городскую улично-дорожную сеть для автомобилистов, которые проживают в микрорайонах Северного жилого массива», - говорится в сообщении официального сайта региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Оренбургской области отремонтировали два участка федеральной трассы, ведущей к границе с Казахстаном. Их общая протяженность составляет 24 км. Один из участков расположен близ Соль-Илецка, второй - близ населенных пунктов Угольное и Возрождение.

Фото: официальный сайт Оренбургской области