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ФИПС откроет филиал в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
11:56 11 Августа 2021
подготовка, правительство, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске откроется первый региональный филиал ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). Он будет сформирован на базе действующего отделения.

О планах ФИПС стало известно в ходе вчерашнего совещания в правительстве Новосибирской области. Оно было посвящено перспективам взаимодействия властей региона и института.   

По данным директора ФИПС Олега Неретина, в филиале будет работать около 200 специалистов в области регистрации товарных знаков, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, региональных брендов. Они уже прошли необходимую подготовку.

В свою очередь, на совещании министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев сообщил о том, что в ближайшее время на площадке Новосибирского государственного университета будет открыт Центра продвижения технологии и инноваций первого уровня. По его мнению, это будет способствовать повышению патентной культуры в студенческой среде.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

 

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