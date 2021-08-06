В Первомайском районе Новосибирска застроят участок у Бердского шоссе

Новосибирский губернатор Андрей Травников своими распоряжениями утвердил два масштабных инвестиционных проекта в сфере жилищного строительства. Они предполагают возведение нескольких многоквартирных жилых домов в Первомайском районе общей площадью 68 тыс. кв. м.

Согласно документам, строительство будет вестись в течение 10 лет на двух участках на ул. Радиостанция №2. Это территория между ул. Одоевского, границей Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе. Инициатором застройки является ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик». Статус масштабного инвестпроекта позволяет застройщику взять в аренду земельные участки без торгов при выполнении ряда условий.

По условиям проектов, компания будет обязана передать обманутым дольщикам 1,7 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» внесет 63,65 млн руб. в завершение одного из новосибирских долгостроев – жилого дома на ул. Бориса Богаткова, 201/3.

Как писали Sibnovosti.ru, по другому масштабному инвестпроекту (возведение жилья на ул. Трикотажстроя) эта же компания должна вложить в строительство упомянутого долгостроя еще 30 млн руб.

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