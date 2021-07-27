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Фасад новосибирского дома 1953 года отремонтируют к концу года

Главная Экономика
Новосибирск
09:59 27 Июля 2021
капремонт, дом, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году будет проведен ремонт фасада многоквартирного жилого дома на ул. Станиславского, 4 в Новосибирске. Дом постройки 1953 года является памятником архитектуры.

Капремонт дома переменной этажности с 11 подъездами начался в 2019 году. Результат первого этапа оказался не самым удачным.

«В 2019 году заменяли внутренние коммуникации. Есть определенные замечания. Строительная компания за свой счет должна исправить все те недостатки, которые были выявлены за год эксплуатации дома. Также есть замечания по крыше, перекрытиям. Их также необходимо исправить», – привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По данным городских властей, ремонт фасада потребовал 42 млн руб. Работы должны завершиться к концу года.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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