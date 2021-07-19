Электрички подводят поближе к Новосибирскому госуниверситету

Железнодорожное сообщение приблизят к Новосибирскому государственному университету (НГУ) созданием остановочной платформы «Университет». Ее планируется разместить между остановочной платформой Обское море и станцией Сеятель.

Перспективы проекта обсудили в ходе совещания в Академгородке, которое провел в конце минувшей недели губернатор Андрей Травников. По данным его участников, расстояние от «Университета» до НГУ составит 800 м. К остановочной платформе будет вести новая дорога с тротуарами и велодорожкой.

«Это позволит разгрузить Бердское шоссе. По оценкам регионального минтранса около 30% пассажиров, который сегодня едут по маршруту Академгородок – Новосибирск на личном или общественном транспорте, готовы пересесть на электропоезд: время в пути по железной дороге – особенно в час пик – будет в полтора-два раза меньше, чем по автотрассе», - говорится о смысле проекта на сайте правительства Новосибирской области.

Создать остановочную платформу «Университет» предполагается в рамках проекта «Городская электричка».

Фото: сайт правительства Новосибирской области