Два этажа «Юпитера» в центре Новосибирска выставлены на продажу

На продажу выставлены сразу два этажа в торговом комплексе «Юпитер», расположенном в центральной части Новосибирска. С недвижимостью решил расстаться банк «Открытие».

По данным банка, продаются пятый и седьмой этажи «Юпитера». Площадь помещений на пятом этаже составляет около 1,8 тыс. кв. м. В настоящее время там работает фитнес-центр. На седьмом этаже продаются 1,2 тыс. кв. м.

Согласно сообщению банка «Открытие», суммарная цена за два объекта составляет 94,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области выставил на продажу бывшее здание геологоразведочного техникума с земельным участком в центре Новосибирска. Начальная цена здания площадью 1,6 тыс. кв. м была установлена в размере 63,8 млн руб., занимаемого им земельного участка – 20,1 млн руб.