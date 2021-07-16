17 июля
Новосибирск
погода +14 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Два этажа «Юпитера» в центре Новосибирска выставлены на продажу

Главная Экономика
Новосибирск
13:54 16 Июля 2021
центр, продажа, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На продажу выставлены сразу два этажа в торговом комплексе «Юпитер», расположенном в центральной части Новосибирска. С недвижимостью решил расстаться банк «Открытие».  

По данным банка, продаются пятый и седьмой этажи «Юпитера». Площадь помещений на пятом этаже составляет около 1,8 тыс. кв. м. В настоящее время там работает фитнес-центр. На седьмом этаже продаются 1,2 тыс. кв. м.

Согласно сообщению банка «Открытие», суммарная цена за два объекта составляет 94,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области выставил на продажу бывшее здание геологоразведочного техникума с земельным участком в центре Новосибирска. Начальная цена здания площадью 1,6 тыс. кв. м была установлена в размере 63,8 млн руб., занимаемого им земельного участка – 20,1 млн руб.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирск получит еще 281 млн рублей на дорожный ремонт

Новосибирск получит еще 281 млн рублей на дорожный ремонт

16 Июля 2021 г.
Правительство региона распределило федеральный транш
Новости Новосибирска: Капремонт больницы в районе Новосибирской области оказался дороже нового строительства

Капремонт больницы в районе Новосибирской области оказался дороже нового строительства

15 Июля 2021 г.
Корпус для «Маслянинской ЦРБ» могут возвести к концу 2022 года
Новости Новосибирска: Создается штаб для координации действий по строительству кампуса НГУ

Создается штаб для координации действий по строительству кампуса НГУ

12 Июля 2021 г.
Его возглавит первый вице-премьер областного правительства Владимир Знатков
Новости Новосибирска: Новосибирские власти отправили на экспертизу проект двух станций метро

Новосибирские власти отправили на экспертизу проект двух станций метро

12 Июля 2021 г.
Стоимость их строительства вместе с тоннелем – 18,5 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирская «Городская электричка» началась с «Пригородного простора»

Новосибирская «Городская электричка» началась с «Пригородного простора»

9 Июля 2021 г.
К остановочной платформе запустили шесть маршрутов
Новости Новосибирска: Новосибирскому вузу согласовали документацию на строительство общежития

Новосибирскому вузу согласовали документацию на строительство общежития

7 Июля 2021 г.
17-этажное здание будет рассчитано примерно на 400 человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Двое осужденных сбежали в Новосибирской области

Двое осужденных сбежали в Новосибирской области

13 Июля 2021 г.
Сроки они отбывали в колонии-поселении
Новости Новосибирска: Стрельба в новосибирском лагере привела к возбуждению уголовного дела

Стрельба в новосибирском лагере привела к возбуждению уголовного дела

13 Июля 2021 г.
В лагере в у села Корнилово проходил семинар «Патриот 2021»
Новости Новосибирска: Жителей Орска залило во время ремонта кровли

Жителей Орска залило во время ремонта кровли

13 Июля 2021 г.
Власти определят размер ущерба
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru