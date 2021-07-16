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Новосибирск получит еще 281 млн рублей на дорожный ремонт

Главная Экономика
Новосибирск
10:21 16 Июля 2021
ремонт, дороги, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области распределили 600 млн руб., направленных в регион на дорожный ремонт. Перечень объектов утвердили на внеочередном заседании областного правительства.

Средства выделены из резервного фонда федерального правительства. Соответствующее распоряжение было издано в конце июля.

Как сообщил сайт новосибирского правительства со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, 300 млн руб. получит ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», Новосибирск - 281 млн руб., Бердск – 18 млн руб.

«В городе Новосибирске дополнительно финансирование будет направлено на ремонт участков 11 улиц: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Шамшурина, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова, Ленина. Ремонтные работы будут проведены в летний период текущего года», - уточнили в областном правительстве.

Ранее, на июльской сессии заксобрания Новосибирской области было принято решение выделить Новосибирску из регионального бюджета на эти же цели 278 млн руб. Наибольшая часть этой суммы – 58,6 млн руб. – пойдет на дороги Октябрьского района. Ремонт, в частности, будет произведен на ул. Гурьевской, Кошурникова, Зыряновской, Военной, Бориса Богаткова.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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