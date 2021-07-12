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Создается штаб для координации действий по строительству кампуса НГУ

Главная Экономика
Новосибирск
11:32 12 Июля 2021
университет, штаб, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области создан координационный штаб для содействия строительству кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ). Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

В документе указывается, что штаб будет координировать мероприятия по решению оперативных вопросов реализации проекта. Его заседания будут проходить не реже одного раза в месяц. Штаб возглавит первый вице-премьер областного правительства Владимир Знатков.

В прошлом году сообщалось о том, что НГУ до 2025 года планирует построить новый корпус студенческого кампуса. Он будет рассчитан на 2 тыс. мест.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле премьер-министр правительства РФ сообщил о том, что федеральный бюджет выделит в течение нескольких лет 18 млрд руб. на строительство межвузовского кампуса в Томске.

Фото: сайт Новосибирского государственного университета

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