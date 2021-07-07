Новосибирскому вузу согласовали документацию на строительство общежития

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) построит 17-этажное общежитие. Проектно-сметную документацию объекта согласовало ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Общежитие будет расположено на ул. Ломоносова, 56 и блокировано с учебным корпусом университета. Проектную документацию на здание подготовило ООО «БАУ групп».

«В здании общей площадью 9,1 тыс. кв. м, рассчитанном на проживание 403 человек, кроме 203 жилых комнат обустроят зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивную инфраструктуру», - сообщили в «Главгосэкспертизе».

Вуз расположен в центральной части Новосибирска. 456 представителей профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава занимаются обучением примерно 10 тыс. студентов.

О планах строительства общежития НГУЭУ сообщало еще в 2019 году. Тогда говорилось о том, что первых студентов заселят в общежитие летом 2021 года.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»