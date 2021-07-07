Для промышленного парка под Новосибирском выделили три участка

Для промышленного парка на территории Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области отвели еще 25,5 га. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

В документе речь идет о трех участках площадью 8,5 га каждый. Их переведут из категории земель сельскохозяйственного назначения. Указывается, что такое решение принято с учетом ходатайства Виталия Абрашина. Согласно различным базам данных, Виталий Абрашин является соучредителем ООО «Лидер Инвест Групп».

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2018 года на заседании совета по инвестициям Новосибирской области эта компания представила масштабный проект по созданию комплексной парковой зоны в селе Верх-Тула. Она предложила создать на площади около 3,5 тыс. га в нескольких километрах от областного центра город-сад с рабочими местами, рекреационными зонами и жильем.

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