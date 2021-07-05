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Засуха губит посевы в Оренбургской области

Главная Экономика
Новосибирск
15:09 5 Июля 2021
засуха, ущерб, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области из-за засухи уже погибли посевы на площади более 100 тыс. га. Власти региона планируют объявить режим чрезвычайной ситуации.

Сложившуюся обстановку обсудили на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ходе него было объявлено о том, суховеи, атмосферная и почвенная засуха наблюдались в 18 муниципальных образованиях. В их числе Оренбург, Орск,  Медногорск и Новотроицк. Власти подготовят документы для министерства сельского хозяйства РФ для экспертной оценки ущерба. Официальный сайт Оренбургской области назвал ущерб хозяйств «колоссальным».

«Будет подготовлен проект указа губернатора Оренбургской области о введении режима ЧС и проект обращения в правительство Российской Федерации о выделении из федерального бюджета средств на ликвидацию последствий ЧС», - сообщили в областном правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине июня режим ЧС из-за засухи был введен в Купинском районе Новосибирской области.

Фото: pixabay.com

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