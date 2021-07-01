Австрийский холдинг займется обогащением каолинов в Оренбургской области

Австрийский холдинг Lasselsberger Group построит в Светлинском районе Оренбургской области завод по обогащению каолинов и производству продуктов из них. Объем вложений иностранного инвестора превысит 6 млрд руб.

О проекте говорится в меморандуме о сотрудничестве, который подписали регион и холдинг. По данным правительства Оренбургской области, суммарная мощность производства, начало строительства которого запланировано на 2022 год, составит более 2 млн т в год.

«Также мы обсудили возможность заключения инвестиционного соглашения о поддержке поселка Светлый», – процитировал владельца Lasselsberger GmbH Йозефа Ласселсбергера официальный сайт российского региона.

Lasselsberger Group занимается производством керамической плитки. Как писали Sibnovosti.ru, запасы месторождения элювиальных каолинов на Коскольской площади у границы с Казахстаном составляют около 400 млн т. Белая огнеупорная глина является сырьем для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей.

Фото: официальный сайт Оренбургской области