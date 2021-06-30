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В трех районах Новосибирска построят школы в рамках ГЧП

Главная Экономика
Новосибирск
10:43 30 Июня 2021
школа, строительство, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске планируется построить шесть школ в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) при участии ВЭБ.РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

По две школы предполагается возвести в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах. По данным министра, общее число мест в этих школах составит 5,7 тыс. Суммарный объем инвестиций в проекты достигнет 7 млрд руб. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к концу будущего года.

В настоящее время 70% школ в Новосибирске работают в две смены.

Как писали Sibnovosti.ru, первая школа, построенная по концессионному соглашению, появится в Забайкальском крае в 2022 году. Всего в этом регионе планируется построить пять таких школ. В Бурятии с помощью этого механизма планируется создать 8 тыс. школьных мест.

Фото: pixabay.com

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