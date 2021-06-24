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Частные компании инициировали строительство объектов здравоохранения в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
13:53 24 Июня 2021
строительство, больница, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области построят новую поликлинику и инфекционную больницу. Проекты будут реализованы в рамках государственно-частного партнерства.

Два проекта в сфере медицины представил на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Руководство области приняло решение об их реализации.

По данным сайта областного правительства, в Советском районе Новосибирска построят здание, в котором разместятся взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Его площадь составит не менее 10,6 тыс. кв. м. Инициатором строительства выступило ООО «Сибирский медицинский проект», а оператором станет ГБУЗ «Городская больница №3». По данным базы rusprofile.ru, ООО «Сибирский медицинский проект» зарегистрировано в Москве в 2019 году.

В свою очередь, ООО «Проекты развития 2» выступило инициатором строительства инфекционной больницы на 504 места в поселке Садовом Новосибирского района. В этом случае оператором по целевой эксплуатации объекта площадью 35 тыс. кв. м станет ГБУЗ «Городская клиническая инфекционная больница №1».

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске по концессионному соглашению запланировано строительство семи поликлиник. Концессионером выступает компания, входящая в группу ВИС.

Фото: pixabay.com

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