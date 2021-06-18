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Оренбургские депутаты хотят упростить правила добычи щебня и песка для дорожных работ

Главная Экономика
Новосибирск
12:08 18 Июня 2021
законодательное собрание, инициатива, добыча
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Оренбургской области предложило внести поправки в федеральный закон «О недрах». Они призваны облегчить процедуру добычи общераспространенных полезных ископаемых местного значения.

Соответствующая законодательная инициатива одобрена на сессии оренбургского парламента и будет направлена в Госдуму РФ. Речь идет о полезных ископаемых, которые используются при строительстве, реконструкции, содержании автодорог. И в том случае, если добыча щебня, песка и гравия ведется на глубине до 5 м без взрывных работ.

«Депутаты считают, что дорожников надо освободить от геологического изучения недр, госэкспертизы, согласования и утверждения технических проектов», - говорится в сообщении заксобрания.

Кроме того поправки в федеральный закон предполагают, что участки с такими полезными ископаемыми будут предоставлять без лицензии, только с разрешения уполномоченного органа власти.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года стало известно, что парламент Оренбургской области готовит законодательную инициативу, касающуюся обращения с безнадзорными животными. Речь идет о приостановлении действия нескольких статей федерального закона об обращении с животными до 1 января 2023 года.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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