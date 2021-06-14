15 июня
Новосибирск
погода +12 °C
71.68
 
€ 87.33
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области продали участок антрацита за 3,2 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
11:23 14 Июня 2021
торги, компания, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области значительно вырастет добыча антрацита. Роснедра продали на аукционе участок «Богатырь» с 300 млн т запасов и 2,4 млрд т прогнозных ресурсов.

Участок был выставлен на торги со стартовым платежом в 1,5 млрд руб. Победителем было признано ООО «Разрез Богатырь», предложившее 3,2 млрд руб. Согласно документации торгов, компания получит лицензию на разработку участка на 25 лет. Единственным учредителем ООО «Разрез Богатырь» является ООО «Коулстар» Эдуарда Худайнатова.

Участок «Богатырь» входит в состав Горловского бассейна. Он расположен на юге Новосибирской области - в Искитимском и Черепановском районах.

В настоящее время добычей антрацита в бассейне занимается группа «Сибантрацит». Около 90% объема добычи отправляется на экспорт.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На компенсацию 50% стоимости путевок в детские лагеря выделят 4,5 млрд рублей

На компенсацию 50% стоимости путевок в детские лагеря выделят 4,5 млрд рублей

11 Июня 2021 г.
Возмещение получат и те родители, которые купили путевки до старта программы
Новости Новосибирска: Переход через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске достроят к осени

Переход через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске достроят к осени

11 Июня 2021 г.
Его оснастят панорамными лифтами
Новости Новосибирска: Новосибирская экономика вырастет на 2-3%

Новосибирская экономика вырастет на 2-3%

10 Июня 2021 г.
Прогноз сделали в областном правительстве
Новости Новосибирска: Модернизация оренбургского аэропорта потребовала его продажи

Модернизация оренбургского аэропорта потребовала его продажи

8 Июня 2021 г.
Инвестор должен построить терминал и расплатиться с долгами предприятия
Новости Новосибирска: Застройщик передаст новосибирской мэрии площади для расселения аварийного жилья

Застройщик передаст новосибирской мэрии площади для расселения аварийного жилья

1 Июня 2021 г.
Утверждены параметры масштабного инвестпроекта на ул. Плановой
Новости Новосибирска: Оренбургские автобусы: дорого и мало

Оренбургские автобусы: дорого и мало

1 Июня 2021 г.
Мэрия обратилась к антимонопольщикам в связи с ростом тарифов на маршрутах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

9 Июня 2021 г.
Нарушения выявлены при перевозке сельскохозяйственной продукции
Новости Новосибирска: Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

10 Июня 2021 г.
Ограничение в 60 км/ч Михаил Черников считает достаточным
Новости Новосибирска: Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

10 Июня 2021 г.
На клумбе высадил бегонии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru