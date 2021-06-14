В Новосибирской области продали участок антрацита за 3,2 млрд рублей

В Новосибирской области значительно вырастет добыча антрацита. Роснедра продали на аукционе участок «Богатырь» с 300 млн т запасов и 2,4 млрд т прогнозных ресурсов.

Участок был выставлен на торги со стартовым платежом в 1,5 млрд руб. Победителем было признано ООО «Разрез Богатырь», предложившее 3,2 млрд руб. Согласно документации торгов, компания получит лицензию на разработку участка на 25 лет. Единственным учредителем ООО «Разрез Богатырь» является ООО «Коулстар» Эдуарда Худайнатова.

Участок «Богатырь» входит в состав Горловского бассейна. Он расположен на юге Новосибирской области - в Искитимском и Черепановском районах.

В настоящее время добычей антрацита в бассейне занимается группа «Сибантрацит». Около 90% объема добычи отправляется на экспорт.