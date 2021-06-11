На компенсацию 50% стоимости путевок в детские лагеря выделят 4,5 млрд рублей

Российское правительство выделит 4,5 млрд руб. на компенсацию половины стоимости путевок в детские лагеря. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Общественное телевидение России».

По словам премьера, возмещение затрат на отдых детей получат и те родители, которые купили путевки еще до старта программы. В результате ожидается, что в летних лагерях отдохнут более 220 тыс. школьников.

Также Михаил Мишустин сообщил о необходимости продолжать поддержку многодетных семей.

«По поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети, они получают по 450 тыс. руб., которые могут использовать на погашение кредитов, люди активно этим пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете, направим сегодня более 27 млрд руб.», - заявил Михаил Мишустин.

Фото: «Общественное телевидение России»