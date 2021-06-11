Переход через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске достроят к осени

Отделку пешеходной части надземно-подземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске предполагается завершить к 30 июля. К 30 августа будут смонтированы и сданы лифтовые подъемники.

Сроки завершения перехода были названы в ходе совещания о ходе реконструкции пл. Лыщинского с примыкающими участками улиц. Его провел мэр Анатолий Локоть.

«Это будет первый пешеходный переход, оборудованный полноценными лифтовыми подъемниками, которые будут работать в круглосуточном режиме. Лифты – панорамные. Павильоны лифтовой шахты также будут в стекле, что даст хороший обзор пассажирам при спуске и подъеме», – рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

Реконструкция пл. Лещинского и соседних улиц проходит в рамках подготовки городской инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook