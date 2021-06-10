Новосибирская экономика вырастет на 2-3%

Власти Новосибирской области ожидают, что в 2021 году валовой региональный продукт (ВРП) вырастет на 2-3%. Об это стало известно в ходе публичных слушаний по бюджетному отчету новосибирского правительства в законодательном собрании.

С отчетом об исполнении бюджета 2020 года выступил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. В презентации к выступлению указано, что в этом году рост составит 2,6%. Предполагается также, что увеличатся и остальные основные показатели, характеризующие состояние экономики региона. В частности, промышленное производство – на 2,6% (в том числе, добыча полезных ископаемых – на 12,5%), оборот розничной торговли – на 1% и т. д.

В 2020 году произошло снижение основных показателей. Так, ВРП сократился на 5,2% к показателю 2019 года. Виталий Голубенко назвал три фактора, определивших это снижение, - сокращение налоговой базы, падение цен на углеводороды и COVID-19.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в своем выступлении отметил, что особые условия, в которых пришлось развиваться промышлености в прошлом году, привели к изменению в структуре обрабатывающих производств региона. Например, доля производства пищевых продуктов выросла с 22,3% до 26,3%. А доля производства компьютеров, электронных и оптических изделий сократилась с 7,4% до 5%.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области