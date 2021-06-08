Модернизация оренбургского аэропорта потребовала его продажи

Правительство Оренбургской области выставит на продажу акции АО «Аэропорт Оренбург». Привлечение инвестора, как рассчитывают власти региона, позволит предприятию нарастить мощность.

Перспективы аэропорта обсудили на заседании совета законодательного собрания Оренбургской области. Планы правительства в этой сфере изложил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский.

«Оренбургский аэропорт должен стать основным транспортным хабом. Сегодня существуют ограничения по пассажиропотоку – более 750 тыс. человек в год аэропорт принять не может. Нам необходимо наращивать мощности, учитывая экономическое развитие региона. Нужно привлечь инвестора, который проведет модернизацию аэропорта», - привел слова министра официальный сайт региона.

По данным Александра Самбурского, начальная цена пакета акций составит 1,7 млрд руб. Победитель конкурса обязан будет погасить задолженность аэропорта в 1,2 млрд руб. (она сложилась после покупки в 2014 году самолетов L410).

Но главное, инвестор вложит не менее 3,6 млрд руб. в строительство терминала. Его площадь составит 18 тыс. кв. м, пропускная способность - до 1,5 млн пассажиров в год. Проект модернизации оренбургского аэропорта им. Гагарина должен быть реализован за четыре года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в аэропорту Оренбурга открылся благоустроенный зал прилета. Он заменил багажный павильон, который располагается в отдельно стоящей одноэтажной постройке.

Фото: сайт АО «Аэропорт Оренбург»