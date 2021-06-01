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Застройщик передаст новосибирской мэрии площади для расселения аварийного жилья

Главная Экономика
Новосибирск
12:38 1 Июня 2021
жилье, строительство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска может получить от одного из застройщиков 1,2 тыс. кв. м жилья для расселения горожан, проживающих в аварийном жилье. Это следует из распоряжения, подписанного и. о. губернатора Новосибирской области Владимиром Знатковым.

Документ датирован 1 июня. Он рекомендует мэру Новосибирска Анатолию Локтю передать ООО «Квартал» в аренду без торгов 1,5 га на ул. Плановой для реализации масштабного инвестиционного проекта. Предполагается, что застройщик возведет там 20,2 тыс. кв. м жилья.

«Не менее 1,2 тыс. кв. м жилых помещений подлежат передаче в собственность города Новосибирска … для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу», - говорится в распоряжении.

Согласно документу, строительство домов на ул. Плановой должно быть завершено в 2023 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано расселить из аварийного жилья 1,3 тыс. человек. При этом будет ликвидировано 23,31 тыс. кв. м такого жилья.

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