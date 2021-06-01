Оренбургские автобусы: дорого и мало

Властям Оренбурга приходится решать целый ряд проблем, вызванных работой общественного транспорта. Одна из них – повышение платы за проезд на ряде маршрутов.

По данным официального портала муниципалитета, проезд в автобусах на маршрутах №45, 52 и 57 подорожал до 32 руб. В связи с этим мэрия обратилась в областное управление Федеральной антимонопольного службы с просьбой провести проверку.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели… обязаны в случае принятия решения об изменении стоимости проезда не менее, чем за 30 дней до даты изменения тарифа письменно уведомить управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга. Данных действий в конкретном случае перевозчики не предприняли», - говорится в пресс-релизе мэрии.

Кроме того, на состоявшейся 31 мая рабочей встрече начальника управления пассажирских перевозок мэрии Оксаны Малышевой и представителей перевозчиков обсудили проблему с нехваткой автобусов. По данным городских властей, на ряде маршрутов действительно выходит меньшее количество единиц техники, чем заявлено в реестре. Как выяснилось, перевозчики пока не могут найти необходимое число водителей.

Фото: официальный портал Оренбурга