На строительство ЛДС в Новосибирске добавили 856,5 млн рублей

Федеральный бюджет выделит на строительство ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске дополнительно 856,5 млн руб. Средства поступят из резервного фонда.

О распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина сообщил сайт российского правительства. По его данным, ранее федеральный бюджет уже выделил на эти цели 3,5 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ЛДС на 10,5 тыс. зрительских мест строится на левом берегу Оби к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Объект должен быть завершен в 2022-м.

Как писали Sibnovosti.ru, возле строящегося ЛДС началось благоустройство спортивного парка. Он получил рабочее название «Арена». Площадь благоустройства составит 16 га.