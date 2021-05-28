Начался ремонт Ипподромской магистрали в Новосибирске

В Новосибирске приступили к ремонту одной из основных трасс правобережной части города –Ипподромской магистрали. Работы начались на участке от ул. Военной до ул. Гоголя.

«Ремонт рассчитан на три года, работы будут проводиться в три этапа. Начинаем ремонт от перекрестка с ул. Военной, во-первых, в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и, во-вторых, в связи с интенсивным движением на этом участке магистрали», - привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

Протяженность первого участка составляет 1,76 км. Подрядчиком выступает ООО «Перлит-Строй».

По словам Анатолия Локтя, возможно, большую часть Ипподромской магистрали (ее общая протяженность от ул. Кривощековской до ул. Танковой 5,3 км) удастся отремонтировать уже в этом году. Стоимость всех работ на трех этапах превысит 0,5 млрд руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook