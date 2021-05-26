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Новосибирская мэрия продает здания с участком на ул. Декоративный питомник

Главная Экономика
Новосибирск
12:48 26 Мая 2021
аукцион, здания, земля
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска выставила на аукцион принадлежащий муниципалитету комплекс зданий на ул. Декоративный питомник. Торги назначены на 22 июня 2021 года.

По данным городского департамента земельных и имущественных отношений, объекты находятся по адресу Декоративный питомник, 1а. В общей сложности это четыре здания, которые использовались для нужд питомника – административное, котельная, склад и гончарная мастерская. Их общая площадь составляет около 830 кв. м.

Впрочем, большую ценность представляет занимаемый этими объектами участок в 1,6 га. Начальная цена лота установлена в размере 12,1 млн руб. Победитель аукциона выкупит земельный участок по фиксированной цене – 26,8 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году ООО «ВейкПарк» стало победителем аукциона на право развития застроенной территории на ул. Декоративный питомник. Лот достался компании, входящей в группу «Стрижи» за 10,2 млн руб.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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