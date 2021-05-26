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В Новосибирске решили применять полимерпесчаные люки для ливневки

Главная Экономика
Новосибирск
09:58 26 Мая 2021
производство, материалы, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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При обустройстве ливневой канализации на дорогах Новосибирска будут устанавливаться новые люки. Вместо чугунных в городе появятся полимерпесчаные.

Производство новых люков запустило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). По данным пресс-центра мэрии, они примерно втрое дешевле привычных.

«Причина применения этих люков проста. Последние годы участились случаи воровства чугунных люков дождеприемных и смотровых колодцев. А такие люки в металлолом не принимают», - пояснил начальник технического отдела инженерных сетей УЗСПТС Александр Чупак.

Объем первой выпущенной партии – 200 люков. Они могут выдерживать до 15 т.

Как писали Sibnovosti.ru, чугунные крышки люков тепловых камер на трубопроводах стали «популярными» у злоумышленников. В прошлом году, как ранее сообщал новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании», было украдено около 300 крышек.

Фото: страница мэрии Новосибирска в соцсети «ВКонтакте»

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