В Новосибирске решили применять полимерпесчаные люки для ливневки

При обустройстве ливневой канализации на дорогах Новосибирска будут устанавливаться новые люки. Вместо чугунных в городе появятся полимерпесчаные.

Производство новых люков запустило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). По данным пресс-центра мэрии, они примерно втрое дешевле привычных.

«Причина применения этих люков проста. Последние годы участились случаи воровства чугунных люков дождеприемных и смотровых колодцев. А такие люки в металлолом не принимают», - пояснил начальник технического отдела инженерных сетей УЗСПТС Александр Чупак.

Объем первой выпущенной партии – 200 люков. Они могут выдерживать до 15 т.

Как писали Sibnovosti.ru, чугунные крышки люков тепловых камер на трубопроводах стали «популярными» у злоумышленников. В прошлом году, как ранее сообщал новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании», было украдено около 300 крышек.

Фото: страница мэрии Новосибирска в соцсети «ВКонтакте»