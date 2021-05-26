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Новосибирская промышленность демонстрирует заметный рост

Главная Экономика
Новосибирск
09:40 26 Мая 2021
промышленность, рост, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Темп роста новосибирской промышленности значительно превосходит показатели аналогичного периода первого «ковидного» года. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Ведомство подвело итоги за первые четыре месяца этого года. По его данным, индекс промышленного производства составил 107,8%. При этом, в обрабатывающей промышленности он оказался еще выше - 109,4%.

Впрочем, ряд производств в январе-апреле 2021 года не достигли показателей аналогичного периода прошлого года. Например, добыча полезных ископаемых отстает на 1,8%.

В целом в России промышленное производство в апреле 2021 года выросло на 7,2% в годовом выражении. В Росстате это связывают с эффектом низкой базы прошлого года.

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

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