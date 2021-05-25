В Новосибирской области резко подскочил объем задолженности по зарплате

За апрель объем просроченной задолженности по заработной плате в Новосибирской области вырос более чем вдвое. Он достиг 47 млн руб.

Согласно подсчетам Новосибирскстата, рост составил 2,1 раза. Как уточнили в ведомстве, 30,7 млн руб. из этой суммы – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным в 2020 году и ранее.

В числе крупнейших должников по зарплате в сообщении Новосибирскстата указано ООО СМЦ «Стиллайн». Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году компания стала акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». В конце прошлой недели правительство Новосибирской области проинформировало о том, что в реализации контракта на 10 млн руб. у «Тяжстанкогидропресса» появились средства для расчета с сотрудниками.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области