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У новосибирского завода появились средства на погашение долгов по зарплате

Главная Экономика
Новосибирск
14:02 21 Мая 2021
завод, долги, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» получил средства на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками. Объем первого транша за выполненный заказ составил 4,6 млн руб.  

Как сообщило правительство Новосибирской области со ссылкой на гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амира Мифтахова, 7 мая завод отгрузил продукцию в адрес АО «Выксунский металлургический завод» на сумму 10 млн руб. Второй транш по этому заказу ожидается до 25 мая.

Как заявил вице-губернатор Сергей Семка, власти региона проконтролируют ход расчета с сотрудниками завода.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля «Тяжстанкогидропресс» остановил производство до конца весны. Причиной стала тяжелая финансовая ситуация на предприятии. Имущество предприятия выставили на торги.

«В настоящее время для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников», - сообщили сегодня в новосибирском правительстве.

Фото: сайт ПАО «Тяжстанкогидропресс»

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