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Новосибирские санатории и турбазы потеряли половину гостей

Главная Экономика
Новосибирск
09:57 21 Мая 2021
гости, статистика, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Пандемия коронавирусной инфекции нанесла в 2020 году серьезный удар по экономике новосибирских санаториев. Это следует из подсчетов, проведенных Новосибирскстатом.

В ведомстве подвели итоги работы в прошлом году специализированных коллективных средств размещения. К ним отнесены санатории, санаторные оздоровительные лагеря, санатории-профилактории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, турбазы и др.

Как выяснилось, в них было размещено в общей сложности 123,8 тыс. гостей. Это примерно вдвое меньше, чем в «доковидном» 2019-м. Число ночевок снизилось еще заметнее - с 1,9 млн до 774,6 тыс.

За год изменился и состав отдыхающих. Так, в 2019 году в числе гостей специализированных коллективных средств размещений 46,1% составляла молодежь в возрасте до 18 лет. В прошлом году ее доля упала до 20,8%.

Фото: сайт АО «Санаторий «Тогучинский»

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