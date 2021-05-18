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ППК «Фонд» примет участие в решении проблемы дольщиков новосибирского долгостроя

Главная Экономика
Новосибирск
12:13 18 Мая 2021
фонд, строительство, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Проект строительства многоэтажного жилого дома в Кировском районе Новосибирска будет доведен до конца с использованием средств ППК «Фонд». О соответствующем решении наблюдательного совета федерального фонда сообщили в областном правительстве.

Долгострой расположен на ул. Печатников, 12. Предполагалось, что там будет возведен жилой комплекс на 150 квартир переменной этажности. Но, по данным новосибирского областного правительства, в 2015 году работы были остановлены, а затем застройщик – компания  «СУ 17» - была признана банкротом. В результате ряды обманутых дольщиков Новосибирска пополнили еще 110 человек.

«Правительством региона направлены ходатайства по еще четырем проблемным объектам, в том числе на долгострой микрорайона «Новомарусино», - сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на заместителя министра строительства региона Алексея Колмакова.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте был введен в эксплуатацию другой новосибирский долгострой – на ул. Хилокской, 1б. Он стал первым в регионе проблемным жилым объектом, завершенном в 2021 году.

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