В Новосибирске началось благоустройство дворов

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» предусматривает в этом году ремонт 103 дворов. Работы на 54 объектах уже стартовали.

«В этом году более 200 млн руб. выделено из бюджета Новосибирска на благоустройство дворов по наказам избирателей», - сообщил вчера мэр Анатолий Локоть, ознакомившийся с ходом работ на ул. Есенина.

В свою очередь, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске в этом году благоустроят 37 дворов. Таким образом, по данным пресс-центра мэрии, в общей сложности на эти цели израсходуют 340 млн руб. Не считая возможных поступлений из регионального бюджета.

Год назад власти Новосибирска сообщали о том, что в 2020 году предполагается провести работы в 266 дворах. В итоге было отремонтировано 292 двора.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook