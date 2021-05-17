Облбюджет выделит средства для расчета за оборудование для новосибирского метро

Власти Новосибирской области решили оперативно направить из региональной казны средства на строительство станции метро «Спортивная». В дальнейшем эти расходы будут компенсированы из федерального бюджета.

Проблему с финансированием ледового дворца спорта и станции метро обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Строительство станции ведет муниципалитет.

«Первая партия оборудования (для «Спортивной» - Sibnovosti.ru) уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу – поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас», – сообщил его участникам губернатор Андрей Травников.

Ранее стало известно о том, что из резервного фонда правительства РФ на строительство ЛДС будет выделено 865 млн руб. Федеральные средства в регионе ждут двумя траншами – в 2021 и 2022 годах. Предполагается, что общий объем финансирования строительства ЛДС в 2021 году составит 2,6 млрд руб.

Напомним, что ледовый дворец и станция метрополитена возводятся к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.12 мая пресс-центр мэрии сообщил о том, что на строительную площадку станции метро «Спортивная» доставили три эскалатора швейцарского производства, и в ближайшее время начнется их установка. Кроме того, на прошлой неделе начались работы по благоустройству парка у этих объектов.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook