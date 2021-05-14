Сибирские гостиницы бросились искать горничных

В преддверии летнего туристического сезона сибирский турбизнес испытывает серьезный дефицит персонала. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

Согласно данным исследовательского центра сервиса, больше всех туристическому рынку Сибири нужны горничные для уборки гостиниц, пансионатов, турбаз и гостевых домов. Спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз по сравнению с показателем годовой давности. Потребность в пекарях выросла в четыре раза, в поварах – втрое.

Сибирскими регионами, ставшими лидерами по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимств, «Зарплата.ру» называет Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Всего в России, по данным сервиса, в этих сферах открыть примерно 20 тыс. вакансий.

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