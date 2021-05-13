Бедность и порог: у 13,8% новосибирцев доход ниже прожиточного минимума

Новосибирскстат утверждает, что по итогам прошлого года число жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума сократилось. Теперь ниже черты бедности проживает 13,8% новосибирцев.

Предварительные данные исследования опубликованы на сайте ведомства. По его данным, среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума оказались у 386,2 тыс. человек. При этом величина прожиточного минимума в последнем квартале прошлого года составила 11,8 тыс. руб.

«На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27,3% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,4%. Объем денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных в 11 раз выше, чем у 10%», - отметили также в Новосибирскстате.

По итогам 2019 года ниже черты бедности находилось 14,2% населения Новосибирской области, или 396 тыс. человек. Надо, впрочем, отметить, что в конце 2019 года прожиточный минимум составлял 11 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, по уровню доходов населения Новосибирская область в 2018 году выглядела лучше других сибирских регионов, но занимала лишь 27-е место в национальном рейтинге.

Фото: сайт Новосибирскстата