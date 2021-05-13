Новосибирская мэрия продает недостроенный физкультурный комплекс

Мэрия Новосибирска выставила на торги три долгостроя. Самый дорогой из этих объектов расположен в Октябрьском районе.

В сообщении пресс-центра мэрии о предстоящей продаже указывается, что долгострой расположен на ул. Выборной, 142/1 стр. Степень его готовности оценена в 56%. Согласно специализированным базам данных, по этому адресу возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с аптекой и магазином.

Начальная цена лота установлена в размере почти 125 млн руб. Шаг аукциона – 1,2 млн руб. Торги назначены на 18 мая. Земельный участок под долгостроем их победитель получит в аренду.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году мэрия Новосибирска забрала у недобросовестных арендаторов земельные участки общей площадью 169 га. В их числе, участок на ул. Выборной площадью 118,29 га.

Фото: www.n-s-k.net