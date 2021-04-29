Коллективные инвестиции: валютные ПИФы становятся все популярнее среди инвесторов

Минувший год вместе с пандемией и кризисом внес коррективы в мировую экономику, заставив даже самых опытных инвесторов задуматься о том, как сохранить свои кровные и куда их вкладывать. Как отмечают в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций», на фоне колебаний курса рубля все привлекательнее для россиян выглядят сбережения в валюте, а один из лучших вариантов их размещения — коллективные инвестиции.

Инвестор на распутье

Жители Сибири хорошо подкованы в вопросах использования банковских продуктов для траты денег: по итогам первого квартала 2021 года Красноярский край занял третье место по динамике роста количества выданных кредиток (+10,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года). https://perm.rbc.ru/perm/freenews/607e902f9a7947151c16ec80 Но при выборе инструмента для сохранения и преумножения средств сибиряки часто оказываются перед непростым выбором: ставки по вкладам в банках разочаровывают низкими процентами, особенно если речь идет о долларах и евро. В первом случае ставки находятся около нуля, а во втором достигли практически отрицательных значений. Неудивительно, что многие россияне стали выводить свои деньги с депозитов, выбирая более выгодные варианты для инвестиций.

Эксперты считают, что один из лучших способов разместить сбережения, оградив себя от девальвации рубля — это коллективные инвестиции, в частности — валютные паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

В последнее время россияне активно добавляют их в свои инвестиционные портфели. Это стало особенно актуально в прошлом году, ставшим одним из лучших периодов для индустрии коллективных инвестиций.

По словам руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, на фоне снижения ставок по вкладам, в прошлом году в целом по рынку притоки в ПИФы превысили 200 млрд руб. Внушительная часть этой суммы «переехала» с банковских депозитов, и по всей вероятности, в этом году тенденция не ослабнет.

Долгосрочные перспективы

Безусловно, ПИФы не являются полной заменой валютному вкладу, но они могут качественно его дополнить, так как защищают от колебаний курса рубля. С этой целью «БКС Мир инвестиций» в 2019 году запустил линейку валютных ПИФов, которая сейчас пользуется большим спросом, как у консервативных, так и у склонных к риску инвесторов. При этом клиенты, в том числе и банковские вкладчики, рассматривают паевые фонды как долгосрочный инструмент.

Одно из важных преимуществ ПИФов связано с налогами: внутри фонда нет налога на прибыль, дивиденды и купоны. Значит, сэкономленные на этом деньги можно будет реинвестировать, а если удерживать свой пай более трех лет, инвестор сможет оформить налоговый вычет. Еще один плюс ПИФов — высокая ликвидность. Если клиенту срочно потребуются деньги, он может получить их в сжатые сроки, заявку на продажу паев можно выставить в любой рабочий день.

Профессионалы рекомендуют выбирать для валютных вложений облигации надежных компаний и государств развивающихся рынков — например, Турции, Мексики, Бразилии и ЮАР. За последние 15 лет такие облигации не уступают по соотношению доходности и риска даже американским акциям: их среднегодовая доходность составила 7,6% в долларах США. На этих ценных бумагах основан один из флагманских продуктов БКС — ПИФ «БКС Международные облигации».

Другая интересная идея, на которую инвесторам стоит обратить внимание — формирование портфеля, в котором преобладают природные ресурсы – золото, серебро, платина, медь, алюминий, никель и сталь, а также удобрения, водород, нефть и газ. Инвестировать в эти активы позволяет фонд «БКС Мировые ресурсы» (валюта — доллары США), запущенный в начале 2021 года.

Идеально для новичков

Из-за многообразия инструментов и идей на финансовом рынке рядовому инвестору часто сложно самому собрать оптимальный портфель из отдельных акций и облигаций, а цена ошибки порой очень велика. У инвесторов, которые выбирают ПИФы, как правило нет такой проблемы — они могут обойтись без глубокого погружения в аналитику и финансовые прогнозы.

— В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций», более 25 лет работающем на рынке, представлена уникальная экспертиза команды профессиональных аналитиков и управляющих фондами, — отмечает Сергей Данилов. — Покупая паи фонда, инвестор присоединяется к эффективным стратегиям. Мы постоянно изучаем рынок и ищем перспективные и высокодоходные инвестиционные идеи.

За годы своего существования ПИФы стали максимально надежным и безопасным решением с точки зрения регуляторного контроля. Это важный аргумент в пользу данного финансового инструмента, так как у новых вкладчиков есть запрос на максимально надежную инфраструктуру. При этом паевые фонды подходят как состоятельным клиентам, так и тем инвесторам, которые только делают первые шаги на пути формирования капитала.

Минимальный порог входа — всего один пай, который стоит порядка 20 долларов. При этом заниматься инвестированием можно не выходя из дома: достаточно установить на смартфон приложение «БКС Мир инвестиций» и можно покупать паи дистанционно.

По материалам Комсомольской правды