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Новосибирское и томское предприятия получат займы ФРП

Главная Экономика
Новосибирск
12:53 21 Апреля 2021
фонд, средства, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил шесть займов на сумму 1,2 млрд руб. Они пойдут на реализацию проектов в различных российских регионах.

В число этих регионов попало и два сибирских – Новосибирская и Томская области. По данным фонда, «Новосибирский электровозоремонтный завод» получит 299,4 млн руб. на техническое перевооружение цеха по ремонту колесных пар для электровозов. Предполагается, что такая модернизация повысит производительность труда на предприятии не менее чем на 30%. Рост объемов ремонта по итогам реализации проекта составит 5%.

В свою очередь, томская компания «Сибирские просторы» благодаря займу в 100 млн руб. наладит серийное производство деревянных домокомплектов для малоэтажного строительства по фахверковой технологии. Его объем составит около 100 домокомплектов в год.

«Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон», - отмечается на сайте фонда.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале прошлого года новосибирская OCSiAl (портфельная компания «Роснано») объявила о запуске установки синтеза графеновых нанотрубок Graphetron 50 производственной мощностью 50 т в год. Проект общей стоимостью 1,3 млрд руб. был реализован с использованием льготного займа ФРП.

Фото: сайт АО «Синара - Транспортные Машины»

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