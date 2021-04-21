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Свет в конце туннеля: завершена реконструкция первой очереди объекта в центре Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
09:57 21 Апреля 2021
переход, реконструкция, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В центре Новосибирска после длительной реконструкции открыли первую очередь подземного пешеходного перехода. Под Красным проспектом вновь можно пройти от Дома Ленина до Первомайского сквера.

По словам директора МУП УЗСПТС Александра Мысика, площадь отремонтированной первой очереди составляет 1,2 тыс. кв. м. Здесь смонтированы теплые полы, выложенные гранитом.

На следующей неделе планируется открыть выход к часовне Николая Чудотворца. В конце мая начнется установка 84 торговых павильонов. Завершить все работы на объекте общей стоимостью 105 млн руб. предполагается к Дню города.  

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, следующим предстоит отремонтировать переход у ГПНТБ.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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