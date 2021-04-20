Составлен рейтинг рынков труда регионов России

В России 14 регионов нашли внутренние экономические ресурсы для трудоустройства населения. Еще в 70 число занятых рабочих мест сократилось, передает «Общественное телевидение России».

Динамику рынка труда за последние три года опубликовало РИА «Новости». По его оценкам, абсолютным лидером по темпам трудоустройства населения стала Московская область. Там за три года число занятых выросло почти на 50 тыс. человек. Во многом главным фактором стала трудовая миграция внутри России, отмечают эксперты. А пятерку регионов, где ситуация с занятостью хуже всего, возглавляет Дагестан. В республике число рабочих мест сократилось на 116 тыс. Менее масштабно сократился рынок труда в Башкирии, Оренбургской, и Свердловской областях, а также Северной Осетии.

По мнению экономистов, пандемия повлияла на рынок труда в России не столь драматично, как в США и странах Евросоюза. В третьем квартале прошлого «вирусного» года был зафиксирован максимальный уровень безработицы – 6,3%. Но уже в марте этого года число незанятых сократилось и упало ниже отметки 6%.

В целом занятость в России за последние три года сократилась на 1,7 млн человек. В основном из-за неблагоприятных демографических тенденций: трудоспособное население России стареет и выходит на пенсию. А молодых кадров не хватает из-за провала в рождаемости в 90-х годах.

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