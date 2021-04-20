Создание покрасочного производства признано приоритетом для оренбургской экономики

Власти Оренбургской области расширили перечень приоритетных для региона инвестиционных проектов. В него вошел проект ООО «Технопром».

Соответствующее решение правительство области приняло на своем заседании 19 апреля. По его данным, проект «Технопрома» предполагает расширение технологического процесса для увеличения объемов производства с улучшением качества и снижением себестоимости продукции.

«К концу 2021 года в Оренбурге будет создано современное покрасочное производство для нестандартного крупногабаритного оборудования: металлических цистерн, резервуаров и емкостей для предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности», - сообщили в правительстве о планах компании.

Отмечается также, что стоимость проекта составляет 104,7 млн руб.

По данным сайта «Технопрома», компания занимается обследованием нефтепромысловых объектов и выдачей инжиниринговых решений, проектированием и изготовлением оборудования, поставкой установок освоения и исследования нефтяных и газовых скважин и т. д.

Фото: сайт правительства Оренбургской области